اليوم.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مرانه الأخير، مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي المقرر لها غدًا الجمعة فى إياب دور الــ32 لدوري الأبطال الإفريقي، وكانت مواجهة الذهاب التى جرت مساء الأحد الماضي قد حسمها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المنتظر أن يشهد تدريب الفريق حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة الأهلي التي ستدخل المعسكر المغلق في أحد الفنادق الكبرى وسوف يتم حسم موقف عدد من اللاعبين، على رأسهم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد العائدان للتدريبات الجماعية بعد غياب 10 شهور بسبب قطع فى الرباط الصليبي.

الأهلي يفقد جهود 4 لاعبين

وإن كان كريم فؤاد قد شارك فى مواجهة المصري البوسعيدي بأولى مباريات الدوري المصري ونجح في إحراز الهدف الثالث ويدرس وجود أحدهما فى قائمة مواجهة سان جورج، خاصة أن نتيجة مباراة الذهاب قد منحت طمأنينة كبيرة فيما سيفقد الفريق فى مواجهة الجمعة، جهود أنتونى موديست بسبب عدم القيد وعمرو السولية ومحمود متولى للإصابة وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن الأشعة التى خضع لها صلاح محسن لاعب الفريق الأول أثبتت إصابته بشد فى العضلة الأمامية ويحتاج إلي أسبوع يغيب عن المشاركة مع الفريق. وكان قد تعرض اللاعب للإصابة خلال المباراة الودية التى أقيمت باستاد مختار التتش بين المستبعدين من مواجهة سان جورج الأولى مع فريق الشباب مواليد 2003.

وأضاف طبيب القلعة الحمراء أن صلاح محسن سيخضع لبرنامج تأهيلى بعد غيابه عن مواجهة سان جورج، لكنه سيكون لائقًا لمواجهة إنبى فى نصف نهائى كأس مصر، موضحًا أن المدافع الشاب محمد شرقية تعرض للإصابة هو الآخر لكنه سيعود لتدريبات فريقه بقطاع الناشئين السبت المقبل بشكل طبيعى.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سان جورج

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية على أربعة فرق، تم خلالها تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها السابعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.