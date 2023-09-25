الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: ثلاثية سانت جورج خطوة مهمة فى بداية مشوار الأهلى بالبطولة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

وقال كولر إن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية، ومصدر اطمئنان ‏إلى حد كبير، لا سيما أن فريق سانت جورج سوف يبحث عن فرصته في التأهل خلال مباراة ‏العودة.‏

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كولر: تحفظت على أداء الفريق في الشوط الأول 

وأبدى المدير الفني تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق في الشوط الأول، لافتًا إلى أنه ‏كان من المفترض أن يكون الضغط بشكل أكبر وعدم الاكتفاء بالهدف الأول، وأنه تحدث مع ‏اللاعبين بين شوطي المباراة، وطالبهم بتقديم أداء مختلف خلال الشوط الثاني.‏

ووصل كولر حديثه: نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ‏المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات، وأن هذه القائمة تساعده في عملية ‏التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب.‏

وأشار المدير الفني إلى أن الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، وأنه رغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنه يبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة.‏

واختتم مارسيل كولر حديثه معبرًا عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة الذهاب أمام ‏سانت جورج، وأنه يأمل في حضور عدد أكبر في مباراة الإياب يوم الجمعة، لا سيما أنه يعلم ‏أن المصريين يعشقون كرة القدم، وأنه من المهم أن يشارك اللاعبون احتفالاتهم وفرحتهم مع ‏الجماهير.‏

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