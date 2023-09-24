الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

الأهلي وسانت جورج
الأهلي وسانت جورج

استهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ32 من البطولة.

مباراة الأهلي وسانت جورج 

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة، كلا من حسين الشحات "هدفين" في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 93.

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موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سانت جورج

تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الإياب أمام سانت جورج في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وأقيمت مباراة الذهاب اليوم الأحد على ستاد القاهرة، لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا على اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان الفريق الإثيوبي قد تأهل إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق كمكم بطل زنجبار بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وأُعفي الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل النسخة الماضية من البطولة.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

الأهلى يضع قدمًا بدور المجموعات بثلاثية فى سانت جورج الإثيوبى

حسين الشحات يحرز ثانى أهداف الأهلى فى شباك سانت جورج الإثيوبى

الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات بثلاثية في شباك سان جورج الإثيوبي

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل حسين الشحات هدفين في الدقيقة 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 93.

ووضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات قبل مباراة الإياب الذي سيقام في القاهرة أيضًا يوم الجمعة المقبل.

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