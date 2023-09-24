الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يضع قدمًا بدور المجموعات بثلاثية فى سانت جورج الإثيوبى

الأهلي يهزم سانت
الأهلي يهزم سانت جورج بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا مستحقًا على سانت جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات هدفين في الدقيقة 29 و58 وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 93.

ووضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات قبل مباراة الإياب الذي سيقام في القاهرة أيضًا يوم الجمعة المقبل.

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أحداث الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف التقدم في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وشهدت الدقيقة 10 محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 13 ركلة ركنية جديدة للنادي الأهلي على يسار مرمى سانت جورج، نفذها علي معلول بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

محمود كهربا أهدر هدفًا محققًا في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا المتمركز داخل منطقة الجزاء بدون رقابة لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

منح حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، هدف التقدم للمارد الأحمر أمام سانت جورج الإثيوبي.

جاء الهدف في الدقيقة 29 بعد تمريرة من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي تقدم ومرر الكرة من بين قدمي المدافع ثم يضعها أرضية رائعة على يسار الحارس.

في الدقيقة 33 تسديدة ضعيفة عن طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش بسهولة.

وفي الدقيقة 36 سدد إمام عاشور كرة قوية بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش وأخرجها إلى ركلة ركنية.

ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى سانت جورج، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لاختراق الدفاعات قبل أن تصل بالنهاية لمحمد عبدالمنعم في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.


أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وشهدت الدقيقة 48 تسديدة خطيرة من جانب إمام عاشور من داخل يمين منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وحرمت العارضة العلوية النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من رامي ربيعة.

وفي الدقيقة 50 ارتكب الشناوي خطأ فادحًا لتصل الكرة إلى مهاجم سانت جورج والمرمى خال، لكنه أطاح بالكرة خارج الملعب.

وفي الدقيقة 52 هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بتسديدة قوية عن طريق إمام عاشور من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

الأهلي استمر في ضياع الفرص السهلة وأهدر كهربا فرصة الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى، لكنه وضع الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وعاد الشحات ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من كهربا سيطر عليها الشحات بشكل رائع ثم سددها بقدمه اليمنى في الشباك.

في الدقيقة 68 تسديدة قوية عن طريق داويت تيفيرا، لاعب سانت جورج من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

تسديدة قوية عن طريق بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، من على حدود منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس باهيرو نيجاش.

تسديدة أرضية عن طريق صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش بثبات.

في الدقيقة 74 تسديدة رائعة عن طريق محمد الضاوي، لاعب النادي الأهلي، من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء سانت جورج تصدى لها الحارس باهيرو نيجاش ببراعة شديدة وأبعد الخطورة عن مرماه.

ركلة ركنية للنادي الأهلي على يسار مرمى سانت جورج، نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أحمد عبدالقادر برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الدقيقة 88 سدد صلاح محسن كرة قوية تصدى لها الحارس.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل أحمد عبدالقادر هدفًا رائعًا بعدما توغل وسط حصار من لاعبي سانت جورج قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى أرضية زاحفة في الشباك.

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