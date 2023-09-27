الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يفشل فى استغلال تعثر ريال مدريد بتعادل مخيب مع ريال مايوركا

ريال مايوركا - برشلونة
ريال مايوركا - برشلونة

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

فريق ريال مايوركا كان البادئ بالتسجيل عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة أنطونيو سانشيز.

وعادل البرازيلي رافينيا النتيجة لـ برشلونة في الدقيقة 41 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وكاد رافينيا أن يسجل هدفًا لـ برشلونة في الدقيقة 45 عندما انفرد بمرمى ريال مايوركا، لكنه سدد الكرة خارج المرمى بغرابة.

وسجل أبدون براتس ثاني أهداف مايوركا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلًا خروج مبكر من تير شتيجن.

وتمكن البديل فيرمين لوبيز من تسجيل هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 75 بعد دقائق من نزوله كبديل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 17 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ورصيد مايوركا لـ 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفشل برشلونة في استغلال تعثر غريمه ريال مدريد في الجولة الماضية، بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

وأجرى “تشافي” عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال لقاء سيلتا فيجو الماضي، حيث بدأ مارتينيز في قلب الدفاع بجوار أراوخو.

كما بدأ تشافي بمثلث هجومي متكون من البرازيلي رافينيا ويجاوره جواو فيليكس وفيران توريس.

تشكيل برشلونة.. رافينيا أساسيًا وتوريس يقود الهجوم أمام ريال مايوركا

  • حراسة المرمى: تير شتيجن
  • خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، مارتينيز، بالدي
  • خط الوسط: جابي، روميلو، جوندوجان
  • خط الهجوم: توريس، فيليكس، رافينيا

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني

ومن 6 لقاءات خاضها الفريق الكاتلوني، استطاع أن يفوز في 5 مباريات بينما تعادل في مباراتين ليكون في رصيد نقاطه 17 نقطة بينما ريال مدريد فاز في 5 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة ليتجمد رصيده عند النقطة 15 ويصعد فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بفوزه أمس ويرتفع رصيده إلى 10 نقاط.

وحقق برشلونة 4 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، منذ آخر تعثر له في الجولة الأولى أمام خيتافي.

برشلونة ريال مايوركا الدوري الاسباني رافينيا فيرمين لوبيز

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