برشلونة يقلب تأخره أمام جيرونا لانتصار ويتصدر الدورى الإسبانى مؤقتًا

قلب فريق برشلونة تأخره بهدفين أمام نظيره سيلتا فيجو لانتصار بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

وأنهى سيلتا فيجو الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، بينما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وسجل يورجن ستراند لارسين هدف التقدم لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق سيلتا فيجو.

واستمر استحواذ لاعبي برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وهز الشباك.

وأهدر لاعبو سيلتا فيجو أكثر من فرصة محققة للتسجيل في النصف ساعة الأولى من الشوط الثاني، بينما واصل لاعبو برشلونة محاولاتهم الهجومية لتسجيل هدف تقليص الفارق والاقتراب من التعادل والعودة في نتيجة المباراة.

وأضاف أناستاسيوس دوفيكاس هدف سيلتا فيجو الثاني في الدقيقة 76.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 81، ثم عاد وسجل ثاني أهدافه وأهداف فريقه في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 89 حول جواو كانسيلو عرضية زميله جافي في المرمى معلنًا عن ثالث أهداف برشلونة.

وبعد تلقيهم الهدف الثالث، حاول لاعبو فريق سيلتا فيجو تسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة على الأقل من المباراة.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق سيلتا فيجو.

ورفع برشلونة رصيده لـ16 نقطة وصعد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة ريال مدريد وأتلتيكو غدًا الأحد، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 4 نقاط في المركز الـ17.