الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فالفيردي: تعرضت للكسر قبل مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الليجا

فيدي فالفيردي
فيدي فالفيردي

كشف فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن سبب الضمادة التي يضعها حول يده اليمنى، والتي ظهر بها أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وسجل كلًا من فيدي فالفيردي وخوسيلو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 46 و60 من زمن اللقاء، بينما أحرز أندير بارينتشيا لفريق ريال سوسيداد في الدقيقة الخامسة.

فيدي فالفيردي يكشف سبب وضعه للضمادة حول يده اليمنى

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات فيدي فالفيردي، قائلًا: "لقد تعرضت يدي للكسر خلال خوض التدريبات، عندما كنت أحاول الإمساك بأحد اللاعبين".

وتابع: "إنها تؤلمني قليلًا، لذلك ربطت يدي بالضمادة، لكن يمكنني مواصلة اللعب".

وعن فوز ريال مدريد، قال فالفيردي: "لقد قدمنا أداءً جيدًا رغم أننا لم نسجل في الشوط الأول، لقد كان فوزًا مُستحقًا لنا".

وتمكّن فريق ريال مدريد من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقًا على برشلونة صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره يونيون برلين الألماني، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد يونيون برلين، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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