طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز

يفتتح فريقا طلائع الجيش والبنك الأهلي النسخة 65 من مسابقة الدوري الممتاز، عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكري في الأسبوع الأول للمسابقة موسم 2023 – 2024.

الفريقان حافظا على الاستقرار الفني ببقاء عبدالجميد بسيوني مديرا فنيا لطلائع الجيش والقبرصي بابا فاسيليو مديرا فنيا للبنك الأهلي، ودعم كل فريق بتدعيم صفوفه بضم عدد من اللاعبين الجدد من أجل تقديم موسم جيد وعدم التواجد في صراع الهبوط كما حدث الموسم الماضي.

طلائع الجيش يضم 9 لاعبين جدد

طلائع الجيش تعاقد مع 9 لاعبين وهم الغيني موسى دياوارا، من البنك الأهلي، وأحمد الشيخ والتنزاني حميد ماو، من غزل المحلة، ومحمد حمدي زكي، لاعب أسوان، ويسري وحيد وعمر طارق، من الترسانة، والنيجيري جودوين شيكا، من نادي التعاون الليبي، والتونسي حسام بن دقدوق، من نادي الترجي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك أولد بويز الأمريكي. إضافة لتحويل إعارة ستة لاعبين إلى بيع نهائي وهم عبدالرحمن شيكا "الإنتاج الحربي" وأحمد متعب "إيسترن كومباني" وكريم حلاوة "المقاصة" ومصطفى الخواجة "سموحة" وإسلام محارب "الجونة" وفريد شوقي "المصري".

البنك الأهلي يدعم صفوفه بـ10 لاعبين

وفي المقابل، ضم البنك الأهلي عشرة لاعبين وهم حسن شاهين، حارس المقاولون، وأيمن أشرف، مدافع الأهلي، ومحمد عبداللطيف جريندو، من المصري، وأحمد مدبولي والإيفواري سيرجي أكا، من الإسماعيلي، ومعاذ الحناوي وأحمد النادري، من غزل المحلة، وإبراهيم حسن، من الاتحاد، وعماد فتحي، لاعب أسوان، وعلاء عطا، لاعب بتروجت.

قائمة البنك الأهلي لمباراة طلائع الجيش

القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبوجبل وأحمد صبحي وأيمن أشرف وإسحاق يعقوب وأمير مدحت وسعيدو سيمبوري ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني ومحمود الجزار ومحمد فتحي وأحمد النادري وسيرجى أكا ومحمود سيد وأحمد مدبولي ومحمد عبداللطيف جريندو وإبراهيم حسن وأحمد ياسر وكريم بامبو ومحمود قاعود وأسامة فيصل.

يدير المباراة مصطفى عثمان، ويساعده عماد العقاد وأحمد عبدالمنعم ومعهم محمود وفا، حكما رابعا، ومصطفى مدحت، حكم فيديو، ومحمد الشاوى، مساعد حكم فيديو.