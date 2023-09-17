الأهلي والمصري والزمالك ضد فيوتشر.. مواعيد مباريات الأسبوع الأول للدوري

تنطلق غدا منافسات النسخة 65 من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023 -2024 بمباراة واحدة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي ويشهد الأسبوع الأول للدوري مواجهات ساخنة أهمها مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي والزمالك مع بيراميدز.

صدام مبكر بين الأهلي والمصري

ويسعى الأهلي لتجاوز أحزان خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري عندما يواجه المصري ببرج العرب بالإسكندرية ويدرك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبو الفريق أنه لابديل عن الفوز لبدء الموسم المحلي بقوة ومصالحة الجماهير الغاضبة لخسارة السوبر الإفريقي.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة المصري المشاركة الأولى للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد الذي انضم للفريق في الميركاتو الصيفي الأخير.

وفي المقابل قام المصري بعملية إحلال وتجديد في صفوفه بدأت بالتعاقد مع علي ماهر لقيادة الفريق خلفا لميمي عبد الرازق وقام مجلس الإدارة بتدعيم الفريق بلاعبين جدد أمثال باهر المحمدي ومحمود حماد ومحمد الشامي وسمير فكري.

اختبار صعب لزمالك أمام بيراميدز

وفي مباراة أخرى لاتقل قوة يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة أمام آرتا سولار بطل جيبوتي في الكونفيدرالية الأفريقية عندما يواجه فريق بيراميدز وتأمل جماهير الزمالك في عودة أحمد سيد زيزو وأحمد أبوالفتوح ومشاركتهما في المباراة بينما يعتمد بيراميدز على قوته الهجومية الممثلة في الثلاثي مصطفى فتحي وإبراهيم عادل والوافد الجديد فيستون ماييلي.

الزمالك يسعى لتصحيح أوضاعه بعد الهزيمة الإفريقية

وتخوض الفرق الثلاثة الصاعدة للدوري الممتاز وهى الجونة وإف سي زد وبلدية المحلة مواجهات صعبة حيث يحل الجونة ضيفا على سموحة ويستضيف إف سي زد فريق الإسماعيلي ويحل بلدية المحلة ضيفا على المقاولون .

وجدد بلدية المحلة وإف سي زد الثقة في المدربين صاحبى انجاز الصعود للمتاز وهما أحمد عبد الرؤوف ومجدي عبد العاطي بينما قام الجونة بالتعاقد مع علاء عبد العال لقيادة الفريق خلفا لأحمد مصطفى بيبو .

مواعيد مباريات الأسبوع الأول للدوري الممتاز

الإثنين 18 سبتمبر

طلائع الجيش × البنك الأهلي " السابعة مساء "

الثلاثاء 19 سبتمبر

إف سي زد × الإسماعيلي " الرابعة عصرا "

الأهلي × المصري " السابعة مساء "

الأربعاء 20 سبتمبر

الداخلية × انبي " الرابعة عصرا "

المقاولون × بلدية المحلة " السابعة مساء "

سموحة × الجونة " السابعة مساء "

الخميس 21 سبتمبر

فاركو × فيوتشر " الرابعة عصرا "

الاتحاد × سيراميكا كليوباترا " السابعة مساء "

بيراميدز × الزمالك " السابعة مساء "