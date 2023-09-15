بينهم فرنسي و4 مغاربة.. الظهور الأول لـ 33 لاعبًا أجنبيا بالدوري المصري

33 لاعبا أجنبيًا جديدًا يظهرون في الدوري المصري الممتاز لأول مرة خلال موسم “2023 – 2024”.

اللاعبون الأجانب من 19 دولة بينهم 4 لاعبين من “المغرب ونيجيريا” و3 لاعبين من “الكونغو الديمقراطية وتونس وجامبيا” ولاعبين من “غينيا والجابون” ولاعب واحد من “فرنسا وغانا والنيجر والكاميرون وأوغندا وسيراليون والسنغال وبنين وبوروندي والكونغو وموريتانيا وتنزانيا”.

ويرصد الدستور في السطور التالية بيانًا باللاعبين الأجانب المشاركين للمرة الأولى في الدوري المصري.

1.المغربي رضا سليم جناح الأهلي القادم من نادي الجيش الملكي مواليد 25 أكتوبر 1999 .

2.الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي القادم من نادي بروسيا دورتموند الألماني مواليد 14 أبريل 1988 .

3.الغاني ليستويل أمانكونا جناج المصري القادم من نادي ريال تاميلي مواليد 4 أبريل 2005 .

4.الغيني أمادو جولدي لاعب وسط المصري القادم من نادي دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي مواليد 2 أكتوبر 2003.

5. الحبيب حسن عبده مدافع الاتحاد السكندري من نادي البوليس بالنيجر مواليد 24 أغسطس 2003 .

6.الجابوني بيكالي أوبامي مهاجم الاتحاد السكندري من نادي باندجي من موااليد 1يناير 2003 .

الجابوني أوبامي مع رئيس الاتحاد السكندري

7.الكاميروني إديمو كينج لاعب وسط الاتحاد السكندري القادم من نادي اتحاد تطاوين التونسي مواليد 30 ديسمبر 2003.

8 .الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز المنتقل من يانج أفريكانز التنزاني مواليد 24 يونيو 1994.

9.المغربي عبد اللطيف بن قسو جناح سموحة القادم من نادي شباب خنيفرة مواليد 1 يناير 2003 .

المغربي عبد اللطيف بن قسو مع رئيس نادي سموحة

10.المغربي لحسن دحدوح جناح سموحة القادم من نادي شباب السوالم موااليد 25 فبراير 2000 .

11.النيجيري إيمانويل إيهيزو مهاجم سموحة القادم من نادي أبوجا سيتي مواليد 28 ديسمبر 2001 .

12 . الأوغندي إيريك كامبالي سيراميكا كليوباترا المنتقل من المريخ السوداني مواليد 3 مارس 2000 .

13 . السيراليوني موسيس توراي جناح فاركو القادم من تروا الفرنسي مواليد 11 فبر اير 2004 .

14 .الغيني محمد بانجورا مهاجم فاركو القادم من نادي تروا الفرنسي مواليد 5 أكتوبر 2004 .

15.السنغالي أبوبكرنداي مدافع فاركو القادم من نادي الجمارك السنغالي مواليد 25 أكتوبر 2004 .

16.النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش القادم من نادي التعاون الليبي مواليد 1سبتمبر 1997 .

17.التونسي حسام بن دقدوق مدافع طلائع الجيش القادم من نادي الترجي مواليد 23 يوليو 1998.

18. الجابوني كريست بيكالي لاعب وسط فيوتشر القادم من نادي شريف تيراسبول المولدوفي مواليد 20 مارس 1999 .

19.الجامبي كاجالي درامي جناح فيوتشرالقادم على سبيل الإعارة من نادي كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي مواليد 10 أكتوبر 2003 .

20.البنيني حساني أيموراني لاعب وسط فيوتشر القادم من نادي إف سي لوتو مواليد 8 أبريل 2003 .

21 . الجامبي أليو جاتا مدافع الجونة القادم من بترول أسيوط مواليد 18 سبتمبر 1995 .

22.المغربي محمد الزفراني جناح بلدية المحلة القادم من نادي تيدلانو الإسباني مواليد 15 نوفمبر 1997 .

23.البوروندي محمد أميسي جناج بلدية المحلة القادم من ليريا البرتغالي مواليد 3 أغسطس 2000.

24.الكونغولي شيمبا أولامبا جرانس مدافع بلدية المحلة القادم من نادي كراشكو السلوفيني مواليد 17 سبتمبر 1997 .

25.التونسي نور الدين الزموري مدافع بلدية المحلة القادم من الصفاقسي والذي سبق له الانضمام للإسماعيلي لكنه لم يشارك معه في أى مباراة رسمية من مواليد 1 ديسمبر 1997.

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

26 .النيجيري فابيو حكيم جناح بلدية المحلة القادم من طلائع الجيش مواليد 21 يناير 2004 .

27.النيجيري إيفياني ويسدوم جناح بلدية المحلة القادم من نادي سول الإيفواري مواليد 10 سبتمبر 1995 .

28. الكونغولي بيتر زيلو موتوموسي لاعب وسط إف سي زد القادم من نادي فيتا مواليد 25 مايو 1998 .

29.الكونغولي أرناوفي مومبولي مدافع إف سي زد القادم من نادي أنتر كلوب الكونغولي مواليد 4 مايو 2004 .

30 .الموريتاني معط ماجاسا جناح إف سي زد القادم من نادي الجمارك مواليد 1 يناير 2004 .

31 .الجامبي محمد سوانيه لاعب وسط إف سي زد القادم من نادي تونجيث السنغالي مواليد 30 ديسمبر 2003 .

32 .التنزاني محسن ماليما مهاجم إف سي زد القادم من نادي دودوما جيجي مواليد 10 ديسمبر 2000 .

33 .التونسي أشرف العفلي لاعب وسط الداخلية القادم من الجزيرة الليبي موااليد 6 نوفمبر 1997 .