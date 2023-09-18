شكوك حول مشاركة بنزيما فى مباراة اتحاد جدة بدورى أبطال آسيا

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، قلقًا كبيرًا في نفوس الجماهير بعد تعرّضه للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فريقه الأخيرة.

وكان كريم بنزيما قد تعرّض للإصابة بشد عضلي، خلال خوضه تدريبات اتحاد جدة الأخيرة، والتي أقيمت مساء أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة أولماليك الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا.

شكوك حول مشاركة كريم بنزيما في مباراة الاتحاد وأولماليك الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، صباح اليوم الإثنين، فإن كريم بنزيما قد يغيب عن مباراة اتحاد جدة أمام أولماليك الأوزبكستاني في الظهور الأول له في البطولة الآسيوية.

ولم تكشف الصحيفة آخر تطورات إصابة بنزيما أو مدة الغياب المحتملة، كذلك لم يُصدر نادي اتحاد جدة السعودي أي بيان بشأن إمكانية استبعاد بنزيما من مواجهة أولماليك الأوزبكستاني.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة

ويستعد فريق اتحاد جدة السعودي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أولماليك الأوزبكستاني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد أولماليك الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم أندية أولماليك الأوزبكستاني، القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني.

ماذا قدم اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا؟

ويشارك فريق اتحاد جدة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بصفته بطلًا للدوري السعودي في الموسم المنصرم 2022/ 2023.

وسبق لفريق اتحاد جدة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في عامي 2004 و2005، بينما حل وصيفًا في عام 2009.

في حين ودّع فريق اتحاد جدة آخر مشاركة له في دوري أبطال آسيا، في عام 2019، عندما خسر أمام الهلال بنتيجة 1-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.