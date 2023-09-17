روبرتسون يُشيد بتألق محمد صلاح أمام وولفرهامبتون: "لاعب حاسم"

أشاد أندرو روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزي، بزميله النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق، بعد تألقه أمام وولفرهامبتون.

وتألق محمد صلاح بشكل كبير خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، التي أقيمت السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3- 1.

وتمكّن محمد صلاح من صناعة هدفين لزميليه كودي جاكبو وأندرو روبرتسون في الدقيقتين 55 و85 من زمن اللقاء.

روبرتسون يُشيد بتألق محمد صلاح مع ليفربول أمام وولفرهامبتون

ونشرت شبكة "TNT Sports" تصريحات جديدة أدلى بها أندرو روبرتسون، قائلًا: "سعيد للغاية بالتسجيل في مرمى وولفرهامبتون، من الجيد القيام بذلك، خاصة أنني لا أسجل عادةً".

وأضاف: "وولفرهامبتون كان خِصمًا قويًا وعنيدًا، كان علينا التأهب طوال المباراة".

وعن مساعدة محمد صلاح وصناعته للهدف الذي أحرزه روبرتسون، أجاب: "إنه لاعب مميز ورائع للغاية".

وتابع: "الجميع يعلم قدرات محمد صلاح في أرض الملعب، كنت أعلم أنه سيساعدني وسيمرر لي الكرة".

وواصل: "لحسن الحظ أنني سجلت هذا الهدف بنجاح؛ لأنه كان حاسمًا في فوز ليفربول".

وأكد روبرتسون: "محمد صلاح دائمًا يصنع الفارق في المباريات، لقد أعادنا أمام وولفرهامبتون".

وكان روبرتسون قد تحدث عن الشكوك حول مستقبل محمد صلاح، عقب اللقاء أمس، قائلًا: "هناك الكثير من الشائعات، ما يهمنا الآن هو تألقه في أرض الملعب، أعتقد أن هذا يُنهي أي حديث".

واختتم أندرو روبرتسون تصريحاته، قائلًا: "من الظلم مهاجمة محمد صلاح عندما لا يُسجّل الكثير من الأهداف؛ لأنه تألق وصنع هدفين أمام وولفرهامبتون، إنه رائع".

وبعد صناعته هدفين، أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق، الذي صنع 61 هدفًا.