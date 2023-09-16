السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: محمد صلاح لاعب اللحظات الحاسمة

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بلاعبه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الفريق.

وقاد محمد صلاح ليفربول لفوز كبير على فريق ولفرهامبتون ووندرز بالجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصنع هدفين من الثلاثة.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول عقب المباراة: "محمد صلاح لا يصدق، إنه يشارك في كل شيء، في الشوط الأول لم يكن في أفضل حالاته بشكل واضح".

وأضاف: "ولكن بعد ذلك مرة أخرى وبنظام آخر هو لاعب اللحظة الحاسمة بكل تأكيد، إنه يتواجد دائمًا عندما نحتاج له مثل الجميع، مستواه تصاعد في الشوط الثاني، إنه جيد للغاية".

3 أرقام حطمها محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون 

انضم محمد صلاح لستيفن جيرارد، أسطورة الريدز التاريخي، كثاني لاعب في تاريخ النادي يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل لـ205 صناعة في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

وأصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.
وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.

يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى ولفرهامبتون

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