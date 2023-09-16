روبرتسون: صلاح لا يحصل على الإشادة إلا عندما يتألق وهذا غير عادل

أثنى أندي روبرتسون ظهير ليفربول على زميله محمد صلاح نجمنا المصري، بعد مساهمته في فوز الريدز على ولفرهامبتون اليوم.

ونجح صلاح في صناعة هدفين والمساهمة في الهدف الثالث لفريقه، بعدما تأخر بهدف نظيف في الشوط الأول.

وقال روبرتسون في تصريحات بعد اللقاء: “رغم الشائعات لكن بقى محمد صلاح مذهل جدًا على أرض الملعب، كان هناك الكثير من الشائعات لكنه لم يتأثر”.

وأضاف: “صلاح لا يحصل على الإشادة سوى عندما يسجل وهذا غير عادل، إنه يصنع الكثير من الأهداف واليوم كان الأساس بالفوز”.

وأنهى ولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 55، وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد هارفي إليوت كرة قوية اصطدمت بهوجو بوينو لاعب ولفرهامبتون وعانقت الشباك.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

بات محمد صلاح، ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، ووصل لـ205 صناعات في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.