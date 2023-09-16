السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روبرتسون: صلاح لا يحصل على الإشادة إلا عندما يتألق وهذا غير عادل

صلاح روبرتسون
صلاح روبرتسون

أثنى أندي روبرتسون ظهير ليفربول على زميله محمد صلاح نجمنا المصري، بعد مساهمته في فوز الريدز على ولفرهامبتون اليوم.

ونجح صلاح في صناعة هدفين والمساهمة في الهدف الثالث لفريقه، بعدما تأخر بهدف نظيف في الشوط الأول.

وقال روبرتسون في تصريحات بعد اللقاء: “رغم الشائعات لكن بقى محمد صلاح مذهل جدًا على أرض الملعب، كان هناك الكثير من الشائعات لكنه لم يتأثر”.

وأضاف: “صلاح لا يحصل على الإشادة سوى عندما يسجل وهذا غير عادل، إنه يصنع الكثير من الأهداف واليوم كان الأساس بالفوز”.

وأنهى ولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة. 

وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 55، وسجل أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما سدد هارفي إليوت كرة قوية اصطدمت بهوجو بوينو لاعب ولفرهامبتون وعانقت الشباك.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

 بات محمد صلاح، ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، ووصل لـ205 صناعات في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية. 

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا. 

وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.

روبرتسون أندي روبرتسون ليفربول محمد صلاح صلاح

مواد متعلقة

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

هدايا صلاح تقود ليفربول لـ"ريمونتادا" على وولفرهامبتون

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات