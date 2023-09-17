النصر والهلال يتنافسان على كأس موسم الرياض 2023 مع فريق عالمي

تستعد السعودية لإطلاق بطولة كأس موسم الرياض خلال الموسم الجاري 2023، بمشاركة ثلاث فِرق في "دوري مُصغر" بدلًا من مباراة واحدة كما حدث في المواسم السابقة.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الرابعة من بطولة كأس موسم الرياض، يوم 28 أكتوبر المقبل، ضمن الفعاليات الترفيهية، التي تضم مباريات عالمية أخرى، سيتم تحديدها في وقت لاحق.

النصر والهلال يتنافسان مع فريق عالمي على كأس موسم الرياض 2023

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن السعودية ستُنظم بطولة كأس موسم الرياض خلال الموسم الجاري 2023، بمشاركة ناديي النصر والهلال مع فريق عالمي آخر، ولم يتم تحديد هويته حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تنظيم البطولة الجديدة بنظام دوري النقاط للفرق الثلاث بدلاً عن مباراة واحدة، كما كان سابقًا في المواسم الماضية.

أي سيشارك ناديا النصر والهلال كفريقين بنجومهما العالميين في كأس موسم الرياض 2023، وليس كفريق واحد مثل الموسم الماضي.

يذكر أن موسم الرياض 2022 الماضي، قد جمع بين ناديي النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في يناير 2023 الماضي، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-4، في المباراة التي شهدت مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل رحيله عن النادي الباريسي.

كما شهد موسم الرياض الماضي إقامة "مباراة الأبطال" التي جمعت بين نادي النصر وألميريا الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

متحف خاص بـ كريستيانو رونالدو في موسم الرياض 2023

كما أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقريرها، أن موسم الرياض 2023 سيشهد وجود متحف خاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر السعودي.

وسيضم المتحف الخاص بـ كريسيتانو رونالدو، وجود جميع إنجازاته والجوائز التي توّج بها في مسيرته الكروية، بجانب قصة حياة اللاعب منذ بدايته وحتى الآن.