فى غياب ميسى.. إنتر ميامى يخسر أمام أتلانتا بخماسية بالدورى الأمريكى

تلقى نادي إنتر ميامي الأمريكي، هزيمة قاسية وثقيلة أمام أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-5، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وتعرّض فريق إنتر ميامي لهزيمة مفاجئة وساحقة أمام أتلانتا يونايتد بنتيجة 2-5، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

أحداث المباراة

وسجل ليوناردو كامبانا ثنائية إنتر ميامي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 25 و53، بينما سجل تريستان ميومبا هدف أتلانتا يونايتد الأول في الدقيقة 36، تلاه هدف كمال ميلر في الدقيقة 41 بالخطأ في مرماه، ليُضيف بروكس لينون الهدف الثالث لفريقه أتلانتا يونايتد في الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

وفي أحداث الشوط الثاني، سجل جيورجوس جياكوماكيس، الهدف الرابع لفريق أتلانتا يونايتد في الدقيقة 76، واختتم تايلر وولف حفل الأهداف بهدفه في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لإراحته قبل خوض المواجهات الحاسمة المقبلة في الدوري الأمريكي.

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الرابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد أتالانتا يونايتد في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

وتُعد هذه الهزيمة الأولى التي يتعرّض لها فريق إنتر ميامي منذ انضمام ليونيل ميسي، ليُنهي الفريق سلسلة من الانتصارات دامت 12 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وكان ليونيل ميسي قد انضم إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومنذ انضمامه إلى الفريق الأمريكي، تألق ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، حيث شارك في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.