لم يتحقق منذ رحيل ميسى.. رقم مميز يحققه برشلونة أمام بيتيس

حقق برشلونة الإسباني رقمًا غائبًا منذ أكثر من عامين في الدوري الإسباني، بعدما اكتسح نظيره ريال بيتيس أمس في الجولة الخامسة.

وسجل النادي الكتالوني هدفًا من ركلة حرة لأول مرة بعد غياب أكثر من عامين عن طريق فيران توريس.

هدف توريس من ركلة حرة هو الأولى للبارسا منذ رحيل أسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي، حيث كان آخر هدف سجله بطل العالم منذ 2 مايو 2021.

13 نقطة رصيد برشلونة في الترتيب

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، والذي يلعب غدًا مع ريال سوسيداد، حيث بإمكانه استعادة الصدارة مجددًا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند سبع نقاط في المركز التاسع. وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 سجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة، فيما أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 81 سجل جواو كانسيلو الهدف الخامس لبرشلونة.