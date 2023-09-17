برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية ويتصدر الدورى الإسبانى مؤقتا

اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس 5 /صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب غدا مع ريال سوسيداد، حيث بإمكانه استعادة الصدارة مجددا.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيتيس عند سبع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من روميو قبل أن يهيأها البرتغالي له ويسددها في المرمى، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد تهيئة رائعة من جواو فيليكس بالكرة له قبل أن ينفرد البولندي بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 62 سجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة حرة مباشرة وهو أول هدف يسجله البرسا من ركلة حرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة سجل جواو كانسيلو الهدف الخامس لصالح برشلونة.

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برشلونة يواصل التفوق على ريال بيتيس

واصل برشلونة التفوق على ريال بيتيس بعد أن حقق الفوز في المباراة رقم 35 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري.

وانتصر ريال بيتيس على برشلونة في 9 مباريات فقط بينما انتهت تسع لقاءات بالتعادل.

ولعب برشلونة 5 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

في المقابل فاز ريال بيتيس في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر مواجهتين ليحصل على 7 نقاط ويحتل المركز السابع بجدول الترتيب.