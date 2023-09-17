الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح الأكثر صناعة للأهداف فى الدوريات الأوروبية خلال 2023

صلاح
صلاح

انفرد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، برقم مميز بعد تألقه أمام ولفرهامبتون أمس. 

صلاح صنع هدفين في فوز الريدز على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1، ليتصدر أكثر صانع الأهداف في البريميرليج هذا الموسم.

وأصبح صلاح هو أكثر لاعب يصنع أهدافًا في عام 2023 بالدوريات السبعة الكبرى بأوروبا بواقع 12 أسيست.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

بات محمد صلاح، ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، وصنع 205 أهداف في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.

صلاح محمد صلاح ليفربول وولفرهامبتون الدوريات السبع الكبرى

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