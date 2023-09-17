بعد 5 جولات.. هل يقدِّم صلاح أفضل مواسمه مع ليفربول؟

واصل النجم المصري محمد صلاح توهجه مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قاد فريقه لقلب تأخره أمام وولفرهامبتون أمس بهدف لفوز بثلاثة.

صلاح فرض نفسه نجمًا للقاء بعدما تمكن في المساهمة بالثلاثة أهداف لفريقه، حيث صنع أول هدفين، وساهم في الثالث بعدما صنع الكرة لهارفي إيليوت الذي سدد الكرة، واصطدمت بمهاجم وولفز ودخلت مرماه.

وتربع صلاح على صدارة أفضل صانعي الألعاب في الدوري الإنجليزي بعد مرور 5 جولات بـ4 أسيست.

ويلعب صلاح موسمه السادس مع ليفربول منذ انتقاله في 2017 من صفوف روما الإيطالي، لكن هذا الموسم تختلف أدوار صلاح عن المواسم الماضية، حيث يساهم في صناعة أكثر من التسجيل.

شارك صلاح الموسم الحالي في 6 أهداف منذ بدايته بواقع 4 أسيست وهدفين، وهو الأكثر مساهمة في الأهداف في فريقه.

وتعد انطلاقة صلاح هذا الموسم أفضل من الماضي، حيث سجل هدفين وصنع 2 الموسم الماضي في أول خمس جولات.

بينما في موسم 2021/ 2022 ساهم صلاح في 7 أهداف بأول خمس جولات بواقع تسجيله 4 أهداف وصناعته لـ3 أهداف.

وفي موسم 2020/ 2021 ساهم صلاح في 6 أهداف بتسجيله ستة أهداف دون صناعة أهداف في أول خمس جولات.

أما موسم 2019/ 2020 ساهم مو في ستة أهداف بتسجيله 4 وصنع 2.

وفي موسم 2018/ 2019 كان أقل مساهمة له بواقع 4 أهداف، حيث سجل هدفين وصنع هدفين.

أما موسم 2017/ 2018 والأول لصلاح، فساهم في 5 أهداف بتسجيله 3 أهداف وصنع 2.

أرقام محمد صلاح أمام ولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

وبات محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسهم في 200 هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد ستيفن جيرارد، قائد النادي التاريخي، ووصل لصناعة الأهداف الـ205 في تاريخ مشاركاته مع الريدز، فيما يملك ستيفن جيرارد 233 مساهمة تهديفية.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف بعدما وصل لصناعة الهدف 63، محطمًا رقم رياض محرز بـ61 هدفًا.

وأصبح صلاح رابع لاعب يصنع هدفًا في 5 مباريات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بعد موزي عزت في ديسمبر 2003، وسيسك فابريجاس في يناير 2015، وجيرارد يدولوفيو في ديسمبر 2015.