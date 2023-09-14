بنزيما ينقذ اتحاد جدة من فخ الأخدود ويقوده لصدارة الدورى السعودى

اعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بشكل مؤقت، عبر فوزه الصعب على مضيفه الأخدود1/ صفر اليوم الخميس في المرحلة السادسة.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72 نبعدما تلقى تمريرة من هارون كمارا وتلاعب بدفاع الأخدود بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

وسجل الاتحاد فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليصعد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة وتوقف رصيد الأخدود عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر بالدوري.

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أحداث المباراة

سيطر فريق اتحاد جدة على أحداث الشوط الأول لكن بدون أي خطورة على المرمى في ظل استبسال دفاع فريق الأخدود.

واعتمد فريق الأخدود على الهجمات المرتدة على أمل خطف هدف يربك حسابات الاتحاد السعودي.

وفي الشوط الثاني كثف فريق اتحاد جدة من هجماته من أجل تسجيل الهدف الأول.

واعترض لاعبو الأخدود على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء لكنه تغاضى عن احتساب أي شيء.

ونجح اتحاد جدة من ترجمة جهوده بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 72 بعدما استلم تمريرة هارون كامارا قبل أن يتجاوز مدافع الأخدود ويضع الكرة بركبته في المرمى لحظة خروج الحارس.

وسجل توامبا هدف التعادل لصالح الأخدود في الدقائق الأخيرة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ويستهل فريق اتحاد جدة مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أسيا، من خلال مواجهة أجمك يوم الأثنين المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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