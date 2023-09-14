الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بنزيما ينقذ اتحاد جدة من فخ الأخدود ويقوده لصدارة الدورى السعودى

بنزيما
بنزيما

اعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بشكل مؤقت، عبر فوزه الصعب على مضيفه الأخدود1/ صفر اليوم الخميس في المرحلة السادسة.

ويدين الاتحاد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الدولي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 72 نبعدما تلقى تمريرة من هارون كمارا وتلاعب بدفاع الأخدود بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

وسجل الاتحاد فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليصعد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة وتوقف رصيد الأخدود عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر بالدوري.

اقرأ أيضًا: 

أبرزها اتحاد جدة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023

أحداث المباراة

سيطر فريق اتحاد جدة على أحداث الشوط الأول لكن بدون أي خطورة على المرمى في ظل استبسال دفاع فريق الأخدود.

واعتمد فريق الأخدود على الهجمات المرتدة على أمل خطف هدف يربك حسابات الاتحاد السعودي.

وفي الشوط الثاني كثف فريق اتحاد جدة من هجماته من أجل تسجيل الهدف الأول.

واعترض لاعبو الأخدود على حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء لكنه تغاضى عن احتساب أي شيء.

ونجح اتحاد جدة من ترجمة جهوده بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 72 بعدما استلم تمريرة هارون كامارا قبل أن يتجاوز مدافع الأخدود ويضع الكرة بركبته في المرمى لحظة خروج الحارس.

وسجل توامبا هدف التعادل لصالح الأخدود في الدقائق الأخيرة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ويستهل فريق اتحاد جدة مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أسيا، من خلال مواجهة أجمك يوم الأثنين المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

آخر تطورات إصابة كريم بنزيما قبل مواجهة الاتحاد والهلال فى الدورى السعودى

كريم بنزيما اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة الأخدود السعودي الدوري السعودي 2023

مواد متعلقة

أبرزها اتحاد جدة .. مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023

بنزيما: سأقدم خبرتى فى كأس العالم للأندية للاتحاد.. وجميع الفرق قوية

تقارير سعودية: بنزيما يقترب من اللحاق بكلاسيكو اتحاد جدة والهلال

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس