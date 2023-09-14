الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها اتحاد جدة .. مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يهتم محبوا كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات المصرية والعربية، ويشهد اليوم الخميس توقف دولي لمباريات الدوريات الإنجليزية والأسبانية على أن تعاود مباريات الدوريات الأجنبية يوم السبت المقبل، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 14-9-2023.

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

  • الأخدود يواجه  اتحاد جدة – 5 مساء والتي تعرض على قنوات  SSC HD.
  • الوحدة يواجه  ضمك – 10 مساء والتي تعرض على قنوات  SSC HD.

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ما هو موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي؟

ويتسال الكثير من محبو كرة القدم وخاصة عشاق المارد الأحمر في مصر عن موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، حيث يواجه النادي الأهلي  نادي اتحاد العاصمة الجزائري على أستاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، وذلك في التاسعة مساء الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

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وتذيع شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة. 

والنادي الأهلي هو أكثر الأندية الأفريقية تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، فحصل على اللقب 8 مرات، ويحتل النادي الزمالك المرتبة الثانية بعد أن حصل عليه 4 مرات، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

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مباريات كرة القدم اتحاد جدة النادي الأهلي اتحاد العاصمة

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