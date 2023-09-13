أزمة كبيرة تهدد الزمالك في قيد محمد دولا نجم طائرة الأهلي

يواجه فريق الكرة الطائرة بالزمالك مشكلة في تسجيل محمد عادل دولا الوافد حديثا من صفوف النادي الأهلي بداية الموسم الجديد.

ولم ينجح الزمالك حتى الآن في قيد “دولا” بقائمة الفريق وهو ما يهدد مشاركته مع الزمالك.

مديونية الزمالك

وسبق وطلب مسئولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة من إدارة الزمالك بدفع جزء من مديونية النادي حتى يتم قيد اللاعبين ولكن لم يتم حويل أي مبلغ حتى الآن.

ويعتبر اليوم الأربعاء هو الموعد الأخير لقيد اللاعبين بشكل رسمي.

وفي حال لم يتم تسجيل اللاعبين اليوم سيضطر النادي للاستغناء عن عدد ٢ لاعبين من قوام الفريق من الدوليين حتي يستطيع الزمالك تسجيل عقد اللاعب محمد عادل دولا.

صفقة دولا

وأتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد عادل "دولا" لاعب الأهلي السابق لتدعيم فريق الطائرة.

ونشر الزمالك عبر حسابه في تويتر، مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده مع محمد عادل دولا لتدعيم صفوفه.

وكتب حساب الزمالك: "نحن لا نبحث عن الأشباح، بل نبحث عن الأبطال. مرحباً بك يا دولا".

ووقع محمد عادل على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين.

ويحمل نادي الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر للكرة الطائرة خلال الموسم المنصرم.

اتفق نادي الزمالك، مع أحمد عاشور المدير الفني لفريق لفريق الكرة الطائرة رجال، على تجديد عقده لمدة موسم، ليستمر بذلك مع الفريق في الموسم الجديد.

ويذكر أن أحمد عاشور، نجح بالفوز مع طائرة القلعة البيضاء، ببطولتي الدوري وكأس مصر للموسم 2022-2023 على حساب النادي الأهلي، فيما حصد الفريق المركز الثاني ببطولة إفريقيا للأندية بعدما خسر من مولودية بو سالم التونسي.

ويسعى مسئولو الزمالك للتدعيم على مستوى الألعاب المختلفة لوضع الفريق في الطريق الصحيح في الموسم المقبل.