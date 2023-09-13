الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

السوبر الأفريقي
السوبر الأفريقي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى شمال إفريقيا وخاصة جماهير المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الأفريقي، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بشأن نقل المباراة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، مما أثار التساؤل بين جماهير الفريقين على آي قناة سوف يتم إذاعة المباراة المرتقبة وهو ما يستعرضه لكم الدستور فى السطور التالية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبلة 15 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقي 2023

حتى الآن منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لكافة بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستكون على قناة beIN Sports 6.

فى ذات السياق، أكدت المصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن حتى الآن مازالت حقوق نقل المباراة مع شبكة بي ان سبورتس، وقال المصدر فى تصريحاته “حتى الآن حقوق نقل المباراة مع  شبكة قنوات بي إن سبورتس إلى أن يجد جديد بشكل رسمي، وحتى وقتنا هذا المباراة على بي إن سبورتس القطرية إلا إذا تغيرت الأمور”. 

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تفاصيل فسخ التعاقد بين كاف وبي ان سبورت

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، قد قرر فسخ التعاقد مع شبكة قنوات بي إن سبورتس من جانب واحد بعد انتهاء الشبكة القطرية العقد المبرم بينهما، مشيرة إلى أن كاف أبلغ بي إن سبورتس بفسخ العقد من جانب واحد في الأول من شهر سبتمبر الجاري، وجار العمل بالطرق القانوني لإكمال خطوات فك الارتباط بينهما.

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11013
  • معدّل الاستقطاب: أفقي
  • معدّل الترميز: 27500
  • معدّل تصحيح الخطأ: 2/3
  • إشارة ارسال البث:DVB-S2
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