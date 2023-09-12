الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يصل السعودية استعدادًا للسوبر الإفريقي أمام الجيش الملكي

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مساء الثلاثاء، إلى مطار الطائف بالسعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

واختتم الفريق الأول بالأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف. 

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

 كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم محمد هاني وكريم الدبيس وعلي معلول

خط الوسط: مراون عطية وأليوديانج وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ومحمد كريستو الضاوي وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد كهربا وأنتوتي موديست وصلاح محسن.

السوبر الأفريقي السعودية المملكة العربية السعودية الاهلى التتش

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