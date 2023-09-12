الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر الإفريقي| «موديست» على رأس قائمة الأهلي في مواجهة اتحاد العاصمة

موديست
موديست

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري  في السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبلة.

وانضم أنتوني موديست لقائمة الأهلي المغادرة إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة.

وشارك انتوني موديست في مران الأهلي الأخير على ملعب التتش والذي شهد انتظام ياسر إبراهيم بعد تعافيه من الإصابة وتأكد غياب عمرو السولية.

كما انضم إمام عاشور ورضا سليم بالإضافة إلى العناصر الأساسية للأهلي وسيلحق بالبعثة الثنائي بيرسي تاو وعلي معلول.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومصطفي مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة و محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم محمد هاني و كريم الدبيس وعلي معلول

خط الوسط: مراون عطية وأليوديانج وأمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد أفشة ومحمد كريستو الضاوي وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد كهربا وأنتوتي موديست وصلاح محسن.

السوبر الإفريقي| خالد بيبو يكشف موعد انتظام «معلول» و«تاو» في المعسكر 

من جانبه، قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي علي معلول وبيرسي تاو، لاعبي الفريق سوف يلحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما. 

وأوضح “بيبو” أن معلول و تاو سيلحقان ببعثة الفريق في السعودية اليوم وغدًا تباعًا؛ استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. 

ويغادر الفريق عقب مران اليوم إلى السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي. 

كولر وبيبو يجتمعان بالفريق  

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

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