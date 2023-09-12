الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"موديست" يوجه رسالة لجماهير الأهلى

موديست
موديست

أعرب الفرنسي أنتوني موديست  مهاجم النادي الأهلي الجديد، عن سعادته بارتداء قميص الأحمر في أول تعليق له بعد الانضمام رسميًا.

وقال موديست عبر حسابه الرسمي بـ“تويتر”: “أنا سعيد للغاية وممتن ومتحمس لارتداء قميص نادي القرن بقوة وشجاعة”.

وأضاف: “فخور باكتشاف ثقافة جديدة بكل تواضع واحترام، والتي أنا متأكد من أنها ستثريني رياضيًا وإنسانيًا وروحيًا”.

وتابع: “صدقوني في اعتزازي بتطوير نفسي في القارة الإفريقية، بدأ عقدي وهدفي الاحترافي الأول برمز نسر، الخبرة التي خزنتها خلال 16 عاما تأخذني إلى الأرض المصرية، في نادي القرن الأعظم، مع رمز النسر قصتنا تبدأ معًا والآن”.

وواصل: “شكرا لكل جماهير الأهلي على الترحيب الحار الذي قدمته لي، لا أستطيع الانتظار للعب معكم سأفعل كل ما بوسعي لإعادته إليك”.

وأتم: “إلى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويؤمن بي وبالطاقم والأشخاص من كل جزء من النادي، إنني أتطلع إلى الاجتماع والتعلم والتواصل مع زملائي في الفريق”.

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