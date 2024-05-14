"باليه الجمال النائم" يشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا طوال 4 أيام بالأوبرا (صور)

ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى نشر الفنون الجادة فى المجتمع، اختتمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرض الباليه الكلاسيكى الشهير "الجمال النائم" للمؤلف العالمى تشايكوفسكى والذى قدمته لأول مرة فى تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة وصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل.

وعلى مدار 4 ليالٍ، شهد المسرح الكبير إقبالا ضخما أكد قدرة الفنون الجادة على جذب شرائح جماهيرية متنوعة، وأثبت الحضور المكثف من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر تميز المستوى الفنى للأوبرا وفرقها.

جدير بالذكر أن الجمال النائم تصميم ماريوس بيتيبا، ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

رئيسة الأوبرا تكرم عددا من الفنانين والإداريين المتميزين بمناسبة عيد العمال

وفى إطار حرص وزارة الثقافة على تشجيع العاملين بقطاعتها المختلفة لبذل المزيد من الجهد، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلها السنوي بمناسبة عيد العمال لتكريم عدد من الفنانين والعاملين المتميزين.

وخلال الحفل ألقت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا كلمة أكدت فيها اعتزازها وإيمانها بإمكانات جميع الفنانين والعاملين وقدرتهم على تحقيق الأهداف، وقالت إن الأوبرا تمكنت بفضل جهود أبنائها من تحقيق نتائج إيجابية على المستويين الفنى والإدارى خلال العام الجارى بفضل العمل الدؤوب، وثمنت تكريم المتميزين باعتباره إضافة إلى مسيرة أى منظومة عمل تحرص على دعم كوادرها استمرارا لعمليات التشجيع والدعم المعنوى، وأضافت أن الأوبرا تعمل على خلق بيئة عمل مناسبة وتحفيزية للعاملين بها لتعزيز إنتاجيتهم وفاعليتهم كما تدعم روح الفريق المتكامل للحفاظ على مفردات العمل المؤسسى.

كما أهدت رئيسة الأوبرا مجموعة من الفنانيين والعاملين المتميزين شهادات التقدير تقديرا لعطائهم وتحفيزا لاستمرار تفانيهم فى العمل ودفع عجلة الإنتاج للارتقاء بالوطن

وكان الحفل قد استهل بالسلام الوطنى تلاه فقرة فنية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ضمت نخبة من أشهر المؤلفات الحماسية التى تحث على العمل والانتاج كان منها إحنا الصنايعية، دقت ساعة العمل، عظيمة يا مصر، يا حبيبتى يا مصر، حبيت بلدى، وحياة رب المداين، كل بلاد الدنيا جميلة، طوبة فوق طوبة، الليلة يا سمرا والجيل الصاعد.

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"

عرض الباليه الكلاسيكي "الجمال النائم"