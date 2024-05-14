الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على عاطل قتل شقيقه بطلق نارى بسبب خلافات مالية فى الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عاطل متهم بقتل شقيقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بينهما داخل مزرعة بمنطقة عرب الحصار بدائرة مركز شرطة الصف.

كانت البداية بورود إشارة الى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا داخل مزرعة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام بقتل شقيقه بطلق ناري ولاذ بالفرار، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الجيزة عاطل قتل شقيقه طلق ناري مركز شرطة الصف

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