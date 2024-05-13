القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية في أسوان

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بأسوان؛ لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال تقليد المحررات الرسمية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان مزاولة مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على 4 رخص "تسيير، قيادة، صيد"- 10 شهادات تطعيم "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية"- شهادتى تأهيل، طبية "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية"- الأجهزة والخامات المستخدمة في التزوير- فلاشة تحوى بداخلها نماذج لمحررات وأختام "منسوب صدورهم لإحدى الجهات".

بمواجهته اعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدمًا في ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح.