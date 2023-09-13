الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

مباراة مصر وتونس
مباراة مصر وتونس

أشعلت هزيمة منتخب مصر، أمام نظيره التونسي، وديًا، الأزمة داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا.

وسقط منتخب الفراعنة في فخ الخسارة أمام منتخب تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة.

وألقى اتحاد الكرة باللوم، على الأهلي، الذي طلب مغادرة اللاعبين لمعسكر المنتخب  قبل المباراة المهمة قبل منتخب تونس.

بداية أزمة المتخب مع الأهلي وكيف انتهت؟

الأزمة بدأت عندما وجه النادي الأهلي خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم، طلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين (محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، محمد هاني) من خوض معسكر المنتخب، المقام خلال الفترة من 4 الى 12 سبتمبر الجاري، والذي تخلله مباراتان أمام كل من إثيوبيا وتونس يومي 8 و12 من نفس الشهر.

طلب الأهلي، جاء من أجل الحفاظ على لاعبيه الدوليين من أجل خوض مباراة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، والذى تحدد لها 15 سبتمبر في مدينة الطائف السعودية.

وقال الأهلي في بيانه: "نظرا لضمان المنتخب الوطني تأهله رسميا إلى نهائيات الأمم الإفريقية القادمة بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي، كما أن المباراة التالية للمنتخب أمام تونس يوم 12 منه هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي، نظرا لحاجة الفريق الشديدة إلى جميع عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة كأس السوبر الإفريقية".

وانتهت الأزمة، بتوصل الأهلي لاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، على خوض رباعي الفريق، مباراة إثيوبيا، على أن يغادر اللاعبون معسكر المنتخب، والعودة مرة أخرى إلى الأهلي من أجل الاستعداد لمباراة السوبر الإفريقي.

تأثير غياب لاعبي الأهلي فنيًا

أثر غياب رباعي الأهلي، بلا شك، على أداء المنتخب الوطني في مباراة تونس، لما يمثله من ثقل فني.

محمد الشناوي، يعد الحارس الأساسي والأفضل حاليًا في الدوري المصري، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى محمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي، في الوقت الحالي، على عكس الفترة السابقة التي مثل فيها منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2021.

محمد هاني، يعد أحد اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيمن، على الرغم من ظهور عمر كمال عبدالواحد، بشكل جيد وتسجيله هدفًا في مرمى تونس.

مروان عطية يسير بشكل جيد مع الأهلي خلال الفترة الماضية، ليتمكن من فرض اسمه على التشكيل الأساسي للمنتخب في الوقت الذي غاب فيه اسم الثنائي محمد النني وعمرو السولية، بسبب الإصابة، بعد عدم ثبات مستوى طارق حامد.

أما محمد عبدالمنعم، فأصبح إحدى الركائز الأساسية في مركز قلب الدفاع، منذ كأس أمم إفريقيا 2023، في الوقت الذي تراجع فيه مستوى عدد من المدافعين، على رأسهم علي جبر.

فيتوريا أبدى استياءه من النتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب نهاية المباراة، حيث قال: "لم أخض أي معسكر مع منتخب مصر وأنا مستريح، كل معسكر توجد به أشياء تفسد مزاجي، ولا أستطيع أن أعمل في هدوء، اللاعب معي يكون مشتت ذهنيًا بسبب مباريات الأندية.

منتخب مصر منتخب تونس روي فيتوريا الاتحاد المصرى لكرة القدم النادي الأهلي

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