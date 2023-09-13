بعد مشاركته أمام منتخب مصر.. معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

انضم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني والتي انتهت بفوز نسورقرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت أمس إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم بمدينة الطائف.

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

السوبر الإفريقي| كولر يجتمع بالجهاز المعاون

في المقابل يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعا مع الجهاز المعاون لترتيب برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.