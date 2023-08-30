آخر تطورات إصابة كريم بنزيما قبل مواجهة الاتحاد والهلال فى الدورى السعودى

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، قلقًا كبيرًا بعد إصابته الأخيرة التي تعرّض لها أمام الوحدة.

إصابة كريم بنزيما

وكان كريم بنزيما قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة.

وتعرّض كريم بنزيما لإصابة في العضلة الضامة في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بعد كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق، وخرج على إثرها متأثرًا بالإصابة، ودخل بدلًا منه زميله البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

آخر تطورات إصابة كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

وكشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، عبر قناة "SSC" الرياضية السعودية، آخر تطورات إصابة كريم بنزيما: "حسب مصادرنا، فإن بنزيما أجرى فحوصات على الإصابة، وتبين أنها كدمة بسيطة، ولن تعيقه عن التواجد في الكلاسيكو المنتظر".

وأضاف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، أن "وجود كريم بنزيما قيمة إضافية ومهمة للاتحاد، والأخبار تؤكد أن أمور بنزيما جيدة، وكدمة بسيطة لن تؤثر عليه".

وكان الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السعودي قد دخل في أرض الملعب لعلاج بنزيما، لكن بعد الإسعافات الأولية، والدفع به لمدة دقيقتين فقط، طلب اللاعب الخروج، ليخرج من اللقاء.

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق الاتحاد لخوض مواجهة نارية أمام الهلال، في قمة نارية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي خلال الموسم الجديد 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر فريق اتحاد جدة حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، متفوقًا على الأهلي صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد خوض أربع جولات.