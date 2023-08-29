اتحاد جدة يكشف حجم إصابة بنزيما.. وموقفه من الكلاسيكو أمام الهلال

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، عن حجم إصابة قائد الفريق الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض لها في لقاء الوحدة أمس في الجولة الرابعة من دوري روشن.

بنزيما تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 41 وخرج على أثرها متأثرًا بالإصابة، ودخل بدلًا منه البرتغالي جوتا.

وقال الاتحاد في بيان، إن بنزيما تعرض لإصابة عضلية وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال ساعات لتشخيص الإصابة.

📝| الفحوصات الطبية تحدد إصابة بنزيما pic.twitter.com/cywFz9YTXG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 28, 2023

موقف بنزيما من الكلاسيكو أمام الهلال

وكشفت صحيفة “الميدان”، أن إصابة بنزيما بسيطة واللاعب سيكون جاهزًا بنسبة كبيرة لخوض مباراة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، على أن يُحدد الفحص الطبي موقفه النهائي.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال مساء الجمعة المقبل في إطار الجولة الخامسة من عمر دوري روشن.

ولعب بنزيما أساسيًا في المباراة الرابعة على التوالي لاتحاد جدة في مسابقة دوري روشن.

واكتسح الاتحاد نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الرابعة، ليحقق العلامة الكاملة بأربع انتصارات ويواصل تصدره جدول ترتيب الدوري.