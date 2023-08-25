الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نونو سانتو يرد على الخلاف مع كريم بنزيما: "هراء"

كريم بنزيما
كريم بنزيما

نفى البرتغالي نونو سبيرتو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الخلاف المزمع بينه وبين الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريقه.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن وجود خلاف بين سانتو وبنزيما بسبب طريقة لعب الفريق، وأن اللاعب الفرنسي طلب تدخل مسئول النادي الذي أقنعه بالانضمام للفريق، اقرأ التفاصيل هنا.

مدرب اتحاد جدة يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين كريم بنزيما 
 وقال سانتو في تصريحات تليفزيونية: "أود إيضاح شيئًا، قرأت في الصحافة أن علاقتي مع بنزيما ليست جيدًا".

كريم بنزيما يلعب ضمن صفوف فريق اتحاد جدة منذ مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما قضى 14 عامًا ضمن صفوف النادي الإسباني، ولعب له 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في الفريق.
 وأضاف: "من يعرفوني يعرفون أن هذا الحديث هراء، علاقتي جيدة مع جميع اللاعبين ونحن مجموعة قوية وسعداء مع جميع اللاعبين".

وأنهى: "نحن سعداء بوجود بنزيما هنا، إنه سعيد في الملعب كما ترى، ويستمتع باللعب مع الاتحاد، أنا أتفهم من أي أتى ولكننا مجموعة قوية جدًا".

وبدأ بنزيما مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب نادي ليون الفرنسي وصعد للفريق الأول بالنادي في صيف عام 2005 وقضى 4 مواسم بالفريق الأول قبل أن ينضم لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009.

ولعب بنزيما 148 مباراة بقميص ليون وسجل 66 هدفًا وصنع 27 لزملائه في الفريق الفرنسي.

ومنذ انضمامه لاتحاد جدة، شارك بنزيما في 3 مباريات وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.

بنزيما انضم لاتحاد جدة كجزء من ميركاتو قوي للنادي ضم خلاله كلًا من: "فابينيو، نجولو كانتي، فيليبي جوتا، بالإضافة إلى صالح العمري، وسلطان الفرحان وزياد الصحفي.

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