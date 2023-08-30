توتنهام وتشيلسى يتنافسان على ضم أنسو فاتى من برشلونة

بات الغموض يحوم حول مستقبل النجم الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى احتمالية رحيل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، في ظل تراجع دوره تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

توتنهام وتشيلسي يتنافسان على ضم أنسو فاتي من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ناديي توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين يرغبان في الحصول على خدمات أنسو فاتي هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الناديين يريدان التعاقد مع أنسو فاتي إما على سبيل الإعارة أو من خلال انتقال نهائي.

بينما يُفضل نادي برشلونة السماح برحيل أنسو فاتي على سبيل الإعارة، خاصة أن الإدارة ترى أن اللاعب يُعد مُستقبلًا للفريق.

من جانبها، أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أنسو فاتي أصبح مستعدًا لدراسة العروض المُقدمة له، وقد يوافق على الرحيل في النهاية، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

ونوّهت التقارير الصحفية، أنه في حال رحيل أنسو فاتي، فإن برشلونة قد يستغل الأمر لتمويل صفقة البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى قلعة "كامب نو" أيضًا.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن كلًا من أنسو فاتي وجواو فيليكس يمثلهما وكيل واحد، خورخي مينديز، لذلك يعمل البرتغالي على إيجاد حل لوضعية كليهما بأسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ20 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 3 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات.