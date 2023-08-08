رغم اهتمام الهلال.. أنسو فاتى يصر على الاستمرار مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن موقف أنسو فاتي من الاستمرار مع برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير أن فاتي قريب من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن فاتي أخبر المقربين منه بأنه متحمس للموسم الجديد، وأنه أفضل من أي وقت مضى على المستوى البدني وحريص على اللعب في بطولة كأس خوان جامبر الودية أمام توتنهام أمام جمهور برشلونة.

وأوضح التقرير أن فاني وعائلته لم يستمعوا إلى العرض المقدم للاعب في السعودية، كذلك الاهتمام من أندية إنجلترا وإيطاليا، حيث لا يفكر اللاعب سوى في الاستمرار مع برشلونة.

أشارت الصحيفة إلى أن مسئولي الجهاز الفني لبرشلونة كانوا يؤيدون إعارة فاتي حتى يتمكن من اللعب كثيرًا واستعادة أفضل مستوى بدني له، لأنهم يعتبرون أنه لا يزال لديه وقت للتعافي بعد إصابته الأخيرة.

وتابع التقرير أن النادي الكتالني إذا تلقوا عرضًا له بالبيع مع خيار إعادة الشراء أو إعارته، فسيتم تقييم هذا الخيار، لكن في الوقت الحالي لم يتلقوا أي من تلك العروض، إضافة لذلك لا يريدون إثارة رحيله، بينما لا يستطيع برشلونة التوقيع أو تسجيل بقية اللاعبين، لأن فاتي هو أحد أولئك الذين يظهرون في قائمة برشلونة لدى الليجا.