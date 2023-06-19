أنسو فاتى يحسم الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

حسم النجم الإسباني أنسو فاتي، جناح برشلونة، موقفه تجاه مستقبله مع ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية في وقت سابق قد ربطت اسم أنسو فاتي بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي، والاستفادة منه ماديًا في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ20 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2027.

أنسو فاتي يحسم مصيره مع برشلونة

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحات أنسو فاتي، قائلًا: "سأبقى مع برشلونة في الموسم المقبل 2023/ 2024".

وتابع: "لدي عقد مع هذا الفريق، وأنوي الالتزام به والاستمرار من أجل التطور بشكل أكبر وتحسين مستواي".

وأكد: "أشعر بالسعادة هنا مع برشلونة، وكذلك مع منتخب إسبانيا".

وعن التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، أجاب فاتي: "لقد كانت مباراة قوية للغاية أمام كرواتيا، لكن في النهاية حالفنا الحظ ونجحنا في التتويج باللقب لأول مرة في تاريخنا".

واختتم أنسو فاتي تصريحاته، قائلًا: "سعيد بهذا اللقب، وأشكر الجميع على منحي الثقة لأبذل قصارى جهدي لمساعدة المنتخب، سواء المدربين أو رئيس الاتحاد الإسباني، أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".

تأتي هذه التصريحات بعد تتويج أنسو فاتي بلقبه الأول مع منتخب بلاده إسبانيا، بحصد لقب دوري الأمم الأوروبية 2023، على حساب أوكرانيا بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة النهائية بالتعادل السلبي.