"حرب متبادلة".. المدير التنفيذى لأتلتيكو يتهم ريال مدريد بـ"الغش"

قرر ميجيل أنخيل جيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد الإسباني، شن هجوم حاد ضد ريال مدريد، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد حقق فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة 3-1، في "ديربي العاصمة مدريد" الذي جمع بين الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

الهجوم على ريال مدريد بعد ديربي العاصمة

ونشر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، تصريحات ميجيل أنخيل جيل، قائلًا: "لقد كان فوزًا مستحقًا على ريال مدريد، إنهم يغشون في المسابقة، ويخلقون مناخًا لا يُطاق للحكام".

وأوضح المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد: "الحجج التي يستخدمها ريال مدريد عقب كل هزيمة لمهاجم الحكام أصبحت مُثيرة للضحك".

وتابع: "يؤثرون بشكل مباشر على تطور المنافسة بسبب البيئة الإعلامية الخاصة بهم"، متابعًا: "في تليفزيون ريال مدريد يظهر أنهم متعصبون، ويعلمون أنهم إذا لم يقولوا مثل هذه الأشياء، سيفقدون وظائفهم بسرعة".

وأشار المدير التنفيذي إلى تدخل جود بيلينجهام على أنخيل كوريا، متسائلًا: "ماذا لو كان أحد لاعبي أتلتيكو مدريد هو مَنْ قام بهذا التدخل ضد لاعب من ريال مدريد، ماذا سيحدث حينها؟!".

أنشيلوتي يرد على تصريحات المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد

من جانبه، رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تصريحات ميجيل أنخيل جيل مارين: "لقد ارتكب جيل مارين خطأً كبيرًا، لا أحد مثاليًا"، مضيفًا: "لا أهتم لما يقوله الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، الجميع يقول ويفعل ما يريد".

ريال مدريد يُهاجم حكم مباراة ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد

يأتي ذلك الخلاف عقب هجوم قناة ريال مدريد التليفزيونية ضد "ألبيروخا روخاس" حكم مباراة "ديربي العاصمة"، وكذلك حكم تقنية الفيديو "الـVAR"، ووصفتهما بأنهما أعضاء في "دوري نيجريرا".

وذلك في إشارة إلى "قضية نيجريرا"، والتي شهدت إدانة لجنة الحكام الإسبانية السلوك الذي قد ينتهك أخلاقيات المؤسسة، والذي ارتكبه خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد الإسباني، بتلقيه مبالغ مادية مشبوهة من قبل نادي برشلونة بين عامي 2016، 2018، مقابل الحصول على خدمات استشارية.