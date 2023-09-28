الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري في مباراة جماهيرية بختام الأسبوع الثاني للدوري

يستضيف الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في مباراة جماهيرية بختام الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

الإسماعيلي خسر مباراته الأولى أمام إف سي زد الوافد الجديد للدوري الممتاز وكان أداء الفريق السيىء سببا في شعور الجماهير خشية تكرار سيناريو المواسم السابقة التى عانى فيها الفريق من شبح الهبوط.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قام بتجهيز بديل محمد عمار الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، وكذلك يغيب صالح جمعة لعدم الجاهزية الفنية وحرص إيهاب جلال على علاج السلبيات التي شابت أداء الفريق أمام إف سي زد وأكد للاعبيه أن المباراة تحتاج لجهد وتركيز بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الاتحاد في المباراة الأولى.

الإسماعيلي يفتقد جهود عمار وجمعة

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ومحمد نصر ومحمد هاشم وأحمد محسن وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعصام صبحي و ياو أنور ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد حسن ونادر فرج وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي وباسم مرسي ومروان حمدي وحسن صابر.

في المقابل بدأ الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري الدوري بشكل جيد وهزم سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد وظهر الفريق متماسكا دفاع وهجوما ويسعى طارق العشري لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الثاني لينضم للفريقين الذين حققا الفوز في مباراتين وهما إف سي زد ومودرن فيوتشر.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الإسماعيلي

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح وأحمد ياسين وسيف تقا وأحمد غنيم ومحمود شبانة وكريم الديب وإسلام أبو سليمة وعمرو صالح ومورو ساليفو وخالد الغندور و بلال السيد وأحمد عيد ورجب عمران وعمر طارق الوحش وهاني الطامي وناصر ناصر وبيكالي أوبامي وأحمد عادل ميسي، وبنجامين بواتينج وكريستوفاو ما بولولو.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده يوسف البساطى وعدى عيد ومعهم هشام القاضى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.