زد يهزم الجونة ويتقاسم صدارة الدورى مع فيوتشر

حقق فريق زد الفوز على الجونة بهدف دون رد ليواصل انطلاقاته المميزة ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

والتقى زد مع الجونة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

سجل محمد سمير مدافع الفريق المخضرم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وحصد زد النقطة السادسة من مباراتين في المركز الثاني خلف فيوتشر المتصدر بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد الجونة عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

وتعادل الجونة في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف لكل فريق، في حين فاز زد على الإسماعيلي بهدف دون رد.

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أحداث المباراة

فريق الجونة استهل المباراة بقوة وشهدت الدقيقة السابعة ركلة ركنية للجونة من جهة اليسار نفذها نور السيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى عبد الله هاشم يمين منطقة الجزاء فقابلها برأسية مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 17 كرة عرضية من عبد الله مجدي لاعب زد من جهة اليسار قابلها شادي حسين برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات امسك بها الحارس أحمد مسعود من منتصف مرماه.

ركلة ركنية لزد من جهة اليسار نفذها عبد الله مجدي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن ابعدها الحارس أحمد مسعود عن مناطق الخطورة.

وأنقذ أحمد مسعود حارس الجونة مرماه في الدقيقة 33 بعد انفراد تام بالمرمى بعدما انفرد شادي حسين بالمرمى وسدد كرة قوية أبعدها مسعود ببراعة.

حسام غانم لاعب الجونة استلم كرة داخل منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ولكنه تأخر في تسديد الكرة فوصلت سهلة للحارس علي لطفي.

في الدقيقة 43 تسديدة من عبد الله مجدي لاعب زد من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد مسعود على مرتين.

تسديدة قوية من مصطفى زيكو لاعب زد من داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد مسعود بشكل رائع عن مرماه.

فريق زد استمر ضغطه القوية، ومر مصطفى زيكو في الدقيقة 49 شكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة إلى شادي حسين المتمركز منتصف منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بدوران ثم سدد كرة بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

واستمر مسعود في التألق بعد أن أبعد صاروخية محمود صابر في الدقيقة 62 لينقذ مرماه من هدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد إعاقة محمد السقا لـ عبد الله مجدي داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد سمير ركلة الجزاء بنجاح.