الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجونة يستضيف إف سي زد في مواجهة صعبة بالدوري

الجونة تعادل في الجولة
الجونة تعادل في الجولة الأولى مع سموحة

يحل فريق إف سي زد ضيفا على الجونة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بملعب خيري بشارة بالجونة في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريقان صعدا معا من القسم الثاني وكانت بدايتهما في الدوري موفقة، حيث فاز إف سي زد على الإسماعيلي بهدف دون رد وتعادل الجونة خارج أرضه مع سموحة بهدف لكل منهما.

فريق إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي لايمكن التعامل معه كفريق صاعد، بعد أن دعم صفوفه بلاعبين كبار تألقوا في الدوري الموسم الماضي إضافة إلى اللاعبين المحترفين، لذلك ظهر الفريق بصورة رائعة في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي، ويسعى في مباراة  اليوم لإثبات أنه قادر على الفوز خارج ملعبه ومنافسة الكبار.

مجدي عبد العاطي قام بتدريب لاعبيه على التعامل مع أسلوب علاء عبد العال المدير الفني للجونة الذي يعتمد على الدفاع المحكم وغلق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة وطالب لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يفسد طريقة لعب الجونة تماما، ويفتح الطريق لتسجيل مزيد من الأهداف.

على الجانب الآخر، قام علاء عبد العال بدراسة فريق إف سي زد جيدا بعد مشاهدة مباراته مع الإسماعيلي وتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لتقيدم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية.

علاء عبد العال سيعمل على استغلال مساحة الملعب الضيقة لغلق المساحات أمام لاعبي إف سي زد وإحكام الرقابة على مفاتيح لعبه ومصادر خطورته خاصة مصطفى ميسي ومصطفى زيكو إضافة لاستغلال البطء النسبي لمدافعي إف سي زد عن طريق إرسال الكرات الطولية في عمق الدفاع.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده مصطفى عطية وإسلام أبو العطا ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.

الدوري الممتاز فريق إف سي زد الجونة مجدي عبد العاطي علاء عبد العال

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز

الاختبار الأول ..الجونة العائد للدورى الممتاز يواجه سموحة فى الإسكندرية

"زد إف سي" يعلن قائمة الفريق الأول لكرة القدم لموسم 2023-2024

الأكثر قراءة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

عاجل.. سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 27-9-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023

مشاركة الرئيس للاحتفال بيوم "تفوق جامعات مصر" تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

فى يوم المولد النبوى.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 27-9-2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر