الجونة يستضيف إف سي زد في مواجهة صعبة بالدوري

يحل فريق إف سي زد ضيفا على الجونة في السابعة مساء اليوم الأربعاء، بملعب خيري بشارة بالجونة في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.

الفريقان صعدا معا من القسم الثاني وكانت بدايتهما في الدوري موفقة، حيث فاز إف سي زد على الإسماعيلي بهدف دون رد وتعادل الجونة خارج أرضه مع سموحة بهدف لكل منهما.

فريق إف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي لايمكن التعامل معه كفريق صاعد، بعد أن دعم صفوفه بلاعبين كبار تألقوا في الدوري الموسم الماضي إضافة إلى اللاعبين المحترفين، لذلك ظهر الفريق بصورة رائعة في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي، ويسعى في مباراة اليوم لإثبات أنه قادر على الفوز خارج ملعبه ومنافسة الكبار.

مجدي عبد العاطي قام بتدريب لاعبيه على التعامل مع أسلوب علاء عبد العال المدير الفني للجونة الذي يعتمد على الدفاع المحكم وغلق المساحات والاعتماد على الهجمات المرتدة وطالب لاعبيه بتسجيل هدف مبكر يفسد طريقة لعب الجونة تماما، ويفتح الطريق لتسجيل مزيد من الأهداف.

على الجانب الآخر، قام علاء عبد العال بدراسة فريق إف سي زد جيدا بعد مشاهدة مباراته مع الإسماعيلي وتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا لتقيدم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية.

علاء عبد العال سيعمل على استغلال مساحة الملعب الضيقة لغلق المساحات أمام لاعبي إف سي زد وإحكام الرقابة على مفاتيح لعبه ومصادر خطورته خاصة مصطفى ميسي ومصطفى زيكو إضافة لاستغلال البطء النسبي لمدافعي إف سي زد عن طريق إرسال الكرات الطولية في عمق الدفاع.

يدير المباراة محمد سلامة " ميدو " ويساعده مصطفى عطية وإسلام أبو العطا ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومحمد علاء هاشم مساعد حكم فيديو.