الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأسبوع السادس من الليجا.. ريال مدريد يتنازل عن الصدارة ولاس بالماس يحقق انتصاره الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

مصادفة أن يلتقي ناديا أتلتيكو مدريد، وريال مدريد في الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو للموسم الثاني على التوالي.

إذا كان أتلتيكو قد تمكن من تحقيق الانتصار بنتيجة 3 – 1 في الموسم الجاري، فإنه انهزم في الموسم الماضي بنتيجة 1 – 2. 

تأثير فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد

هذا اللانتصار هو الأول لأتلتيكو عقب 3 مباريات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على الريال في الدوري الإسباني أي منذ فوزه عليه بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الـ35 من موسم 2021 – 2022 أما قبله في الأسبوع الـ17 خسر أتلتيكو بنتيجة هدفين دون رد، وفي الموسم السابق تعادلا إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الـ23.

بهذا اللانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس بعد أن كان يحتل المركز السابع.

ريال مدريد يفقد الصدارة

في الوقت الذي انهزم فيه الريال في الأسبوع السادس فاز نادي برشلونة على نادي سيلتا فيجو بنتيجة 3 – 2 كما تغلب نادي جيرونا على ريال مايوركا بنتيجة كبيرة 5 – 3 لينزل الريال عن صدارة الدوري الإسباني، ويتراجع إلى الترتيب الثالث بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات على أندية أتلتيك بلباو، وألميريا، وفيجو، وخيتافي، وريال سوسيداد.

لم يسجل الريال سوى 11 هدفا بمعدل 1.8 في المباراة الواحدة، وهو معدل مقبول، والمدهش أن منها 5 أهداف سجلها الإنجليزي جود بيلينجهام في حين استقبلت شباكه 6 أهداف بمعدل استقبال هدف في كل مباراة، وهو معدل ليس جيدا ويؤكد تصريحات مديره الفني الفني كارلو أنشيلوتي الذي اعترف أن فريقه يعاني على المستوى الدفاعي.

برشلونة يتصدر وجيرونا وصيف

 في حين اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد أن كان وصيفا بارتفاع رصيده إلى 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات تحققت من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع السادس على أندية قادش، وفياريال، وأوساسونا، وريال بيتيس، وقبلها تعادل مع خيتافي سلبيا في الأسبوع الأول.

بالاضافة إلى أن جيرونا مفاجأة الدوري الإسباني صعد إلى الوصافة بعد أن كان يحتل المركز الثالث بزيادة رصيده إلى 16 نقطة مثل برشلونة والمدهش أنه حصدها بنفس السيناريو من 5 انتصارات تحققت من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع السادس على أندية خيتافي، وإشبيلية، ولاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا، وغرناطة الصاعد حديثا أيضا إلى الليجا ، وقبلها في الأسبوع الأول تعادل مع سوسيداد إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما.

يتفوق برشلونة على جيرونا فقط بفارق هدف وحيد حيث كلاهما أحرز 16 هدفا، وهما الأقوى على مستوى الهجوم في الدوري الإسباني لكن استقبلت شباك برشلونة 6 أهداف بينما تلقت شباك جيرونا 7 أهداف.

 

 

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الفوز الأول للاس بالماس

على الجانب الآخر شهد الأسبوع السادس أيضا الفوز الأول للاس بالماس على غرناطة بنتيجة هدف دون مقابل ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط جناها من انتصار وحيد، وتعادلين، الأول مع مايوركا بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الأول، والثاني مع سوسيداد دون أهداف في الأسبوع الثالث في حين تلقى 3 هزائم على يد أندية فالنسيا في الأسبوع الثاني، وجيرونا، وإشبيلية في الأسبوع الخامس، وبهذا الفوز قفز لاس بالماس من المرتبة الـ19 قبل الأخيرة إلى المرتبة الـ15.

لم يسجل بالماس سوى هدفين، وهو الأضعف على مستوى الهجوم بينما لم تهتز شباكه سوى 4 أهداف، والمدهش أنه الأقوى على مستوى الدفاع. 

ألميريا يقبع في القاع

بينما ألميريا، فقد بقى في المركز الأخير كما هو دون أن يسجل أي فوز بنقطتين فقط جمعهما من تعادلين فقط الأول مع قادش في الأسبوع الثالث، وفالنسيا في الأسبوع السادس في حين تلقى 4 هزائم على يد أندية رايو فاليكانو في الأسبوع الأول، والريال، وفيجو في الأسبوع الرابع، وفياريال في الأسبوع الخامس.

أحرز ألميريا 7 أهداف بينما دخل مرماه 13 هدفا.

يرشلونة ريال مدريد جيرونا الميريا جزيرة لاس بالماس الدوري الاسباني الجولة السادسة من الدوري الإسباني

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