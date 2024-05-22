السفير محمد حجازى لـ"الشاهد": البيانات المصرية لعبت دورا هاما فى الحرب الإسرائيلية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل واضحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تفقده سلاح المدرعات بالفرقة الرابعة على أرض سيناء، فالدولة المصرية تواجه بحزم أي استدراج لمزيد من الأطراف وتفعيل ممارسات تقود لتورط العديد من الدول في الحرب الدائرة".

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "بيانات وزارة الخارجية المصرية واللقاءات الثنائية والاتصالات الهاتفية جميعها أداة من أدوات الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما حذرت مصر كثيرا من الممارسات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى تهديد العلاقات المستقرة بين مصر وإسرائيل، وتهديد الأمن القومي المصري الذي لا تسمح به إطلاقا".

واستكمل: "رأينا أيضا خطاب الرئيس السيسي وتحذيراته من مخططات عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واعتبارها خطا أحمرا، حتى تدرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيدا أن أي إجراءات ستمس أمن مصر القومي، سيكون له تبعات، سواء على الأرض أو فيما يخص عملية السلام".

وتابع: "الدولة المصرية نجحت مؤخرا في أن تكون قريبة من جعل القضية الفلسطينية هي قضية الضمير العالمي، كما أن مصر تتبنى رسالة منطقية لتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وصولا إلى تثبيت عملية وقف إطلاق النار بشكل كامل".