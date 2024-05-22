السياحة تطالب الشركات بالتزام السائحين ببرامجهم السياحية

طالبت وزارة السياحة والآثار غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بدقة متابعة السائحين الواصلين للبلاد تحت كفالة شركات السياحة وضمان التزامهم بالبرامج السياحية والأخطار الفوري للإدارة المركزية لشركات السياحة وشرطة السياحة والأثار حال تخلف أى مهم عن السفر.



يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والأثار وغرفة شركات السياحة بما يضمن تحسين الخدمات السياحية المقدمة للسانحين ورعايتهم طوال فترة زيارتهم للبلاد حتى مغادرة أرض الوطن.

بالاضافة الى التعاونً مع دول الجوار بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية والقضاء على العمالة الأجنبية الغير مرخصة.

وفى ذات السياق بلغت أعداد الغرف الفندقية فى مصر حتى الآن 222716 غرفة فندقية، وتستهدف وزارة السياحة والاثار مضاعفة أعداد الغرف الفندقية بحلول عام 2028 لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028،

كما أنه من بين المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمواقع السياحية والأثرية وقيامها في هذا الإطار بعقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل هذه الخدمات بأعلى مستوى في مواقع أثرية عديدة، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحسين التجربة السياحية في مصر، باعتباره أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

يشار إلى أنه قد شهد عام 2023 زيادة في أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وتعد صناعة السياحة أحد مصادر العملة الأجنبية.