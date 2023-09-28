فى غياب ميسى.. إنتر ميامى يخسر لقب الولايات المتحدة أمام هيوستن دينامو

تلقى فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمام هيوستن دينامو بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الخميس، في نهائي كأس الولايات المتحدة.

إنتر ميامي يخسر لقب الولايات المتحدة لصالح هيوستن دينامو

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي؛ بسبب الإصابة، الأمر الذي استغله فريق هيوستن دينامو لتحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس الولايات المتحدة على حساب إنتر ميامي.

وافتتح جريفين دورسي التهديف، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه هيوستن دينامو في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المغربي أمين باسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

بينما حاول جوزيف مارتينيز تقليص فارق الأهداف، بتسجيله هدف إنتر ميامي في الدقيقة 90+1، ولكن في النهاية توّج فريق هيوستن دينامو بلقب كأس الولايات المتحدة.

وغاب ليونيل ميسي عن المباراة؛ بسبب معاناته من آلام في الساق، ليواصل غيابه للمرة الرابعة خلال آخر خمس مباريات له مع النادي والمنتخب.

وبعد الهزيمة القاسية، بدت علامات الحسرة على وجه ليونيل ميسي، الذي تواجد في مقاعد الجماهير، بعد ضياع لقب كأس الولايات المتحدة.

وكان ليو ميسي قاد إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات الشهر الماضي، وهو أول لقب في تاريخ النادي الذي تأسس في 2018.

وشارك ميسي في 12 مباراة مع إنتر ميامي معظمها في كأس الدوريات وكأس الولايات المتحدة المفتوحة، وسجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

من جانبه، يستعد فريق إنتر ميامي لاستئناف مشواره في تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع.