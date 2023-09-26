ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي استعدادًا لنهائي الكأس المفتوحة

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريب فريقه إنتر ميامي الأمريكي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لنهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو الأربعاء.

وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

وشارك ميسي في مران الفريق منذ قليل استعدادًا للعب مع فريقه في النهائي سواء كبديل أو من بداية اللقاء.

Game day prep mode: 🔛 pic.twitter.com/L6MHmYDnLV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2023

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني توالياً منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الشهر الماضي.

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر.

فغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد خمسة أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.

وتوالت مشكلات النجم الأرجنتيني الذي رغم مشاركته اساسياً في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، طلب استبداله في الدقيقة 38 بعد دقائق فقط من استبدال ألبا للإصابة، علما أن الأخير غاب أيضاً عن مباراة أورلاندو وتحوم الشكوك حيال مشاركته في نهائي الكأس المفتوحة الأربعاء.