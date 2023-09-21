الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الفوز برباعية.. إصابة ليونيل ميسي وألبا في مباراة إنتر ميامي وتورونتو

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مخاوف جماهير إنتر ميامي الأمريكي، بعد إصابته أمام تورونتو في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وشهدت مباراة إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأمريكي، خروج ليونيل ميسي من ملعب المباراة في الدقيقة 37 من نهاية الشوط الأول، بعد تعرّضه للإصابة، ليحل محله زميله روبرت تيلور.

ونزع ليونيل ميسي شارة القيادة ومنحها لزميله دياندري يدلين قبل الخروج من الملعب، كذلك خرج جوردي ألبا، لاعب إنتر ميامي، من أرض الملعب للإصابة أيضًا.

 

إصابة ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي وتورونتو

وقال الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، إنه سيتم تقييم الحالة الصحية للثنائي ميسي وألبا في الأيام المقبلة.

وأضاف مارتينو: "ليو ميسي كان يُعاني من إصابة قديمة، والفحوصات التي خضع لها مع منتخب بلاده الأرجنتين لم تُظهر أي إصابة. لكننا قررنا عدم المخاطرة".

وتابع: "لا نعتقد أنها إصابة عضلية، وهذا ما أبلغنا به. لكن علينا الحذر، وسندرس الأمر في الأيام المقبلة".

وأكد جيراردو مارتينو أن ميسي وألبا سيغيبان عن مباراة إنتر ميامي المقبلة أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، المُقرر إقامتها يوم الأحد.

كما أشارت التقارير الصحفية، إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ميسي وألبا أمام هيوستون دينامو في نهائي كأس أمريكا، الأسبوع المقبل.

من جانبه، الإعلامي الأرجنتيني جاستن أيدول، أن إصابة ليونيل ميسي هي حمل زائد في العضلة الخلفية، ولكنها ليست إصابة خطيرة.

 

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إنتر ميامي يسحق تورونتو برباعية نظيفة في الدوري الأمريكي

وحقق فريق إنتر ميامي فوزًا ساحقًا على تورونتو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح فاكوندو فارياس التهديف لفريقه إنتر ميامي بهدفه في الدقيقة 45+3، قبل أن يُضيف روبرت تيلور الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 54 و87، وفيما بينهما سجل بنجامين كريماشي الهدف الثالث في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

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