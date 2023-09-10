ليونيل ميسي يعلن تضامنه مع الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر

أعلن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، اليوم، عن تضامنه مع الشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذى ضرب المغرب مساء الجمعة وخلف خسائر كبيرة في الأرواح وعلى المستوى المادي.

ونشر ميسي رسالة تضامن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قال فيها "تعازينا لجميع عائلات ضحايا زلزال المغرب المدمر، وكل الدعم للجرحى والمتضررين من هذه الكارثة الرهيبة"، وفقا لما نشره موقع هسبريس المغربي.

محمد صلاح يدعم ضحايا زلزال المغرب

وأمس السبت، قدم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدعم لضحايا زلزال المغرب.

ونشر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، صورة عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" حاليًا، تويتر سابقًا، لعلم دولة المغرب ومكتوب أسفله: "اللهم احفظ المغرب وشعبها".

فيما نشرت قناة المنتخب المغربي عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، صورًا للاعبي الفريق والمدرب وليد الركراكي وهم يتبرعون بالدم لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.

ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلي 2122 حالة وفاة

وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلي محينة، إلى 2122 حالة وفاة، و 2421 مصاب، وفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية.

وأشارت الداخلية المغربية إلي أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى حتى الآن إلى مقتل أربعة فرنسيين وإصابة 15 آخرين.

وأضافت، في بيان: “إننا نأسف لمقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بالقرب من مراكش، مما يرفع عدد الضحايا، في هذه المرحلة، إلى أربعة ضحايا فرنسيين. وتم التعرف على هوية 15 مواطنًا فرنسيًا مصابًا”. وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، وفاة فرنسي بأكادير.