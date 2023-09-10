الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 حالة وفاة و2421 مصابًا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا  زلزال المغرب  المدمر إلى 2122 حالة وفاة، و2421 مصابا، وفقا لبيان وزارة الداخلية المغربية.

وأشارت الداخلية المغربية إلي أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوز، و492 بإقليم تارودانت، و201 بإقليم شيشاوة، و17 بعمالة مراكش، وفقا لموقع هسبريس المغربي.

فيما تواصل السلطات العمومية وفرق الإنقاذ جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

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مراسل "القاهرة الإخبارية": المغرب يرفض المساعدات الفرنسية بعد الزلزال المدمر

الخارجية الفرنسية تعلن مقتل أربعة من مواطنيها في زلزال المغرب

فيما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الزلزال الذي ضرب  المغرب أدى حتى الآن إلى مقتل أربعة فرنسيين وإصابة 15 آخرين.

وأضافت، في بيان: إننا نأسف لمقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بالقرب من مراكش، مما يرفع عدد الضحايا، في هذه المرحلة، إلى أربعة ضحايا فرنسيين. وتم التعرف على هوية 15 مواطنًا فرنسيًا مصابًا". وأعلنت وزارة الخارجية، السبت، وفاة فرنسي بأكادير.

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أستاذ جيولوجي: زلزال المغرب كارثة كبرى ولا مثيل له منذ 120 عاما

الجزائر تعلن عن خطة مساعدات لوجستية ومادية طارئة للشعب المغربي

وعلى صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إنه في إطار المُساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة.
وأضاف: المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية يتكون من 80 عونا متخصصا موزعا كالآتي، فريق سينوتقني مُختص في عمليات البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي، بالإضافة إلى مُساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة.

وأعلنت الجزائر، أمس السبت، عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الرئاسة الجزائرية، أصدرت بيانا إثر زلزال المغرب لفتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة.

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